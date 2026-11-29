Bambo amene amasowa pamene mkazi ndi ana awo akukumana ndi mavuto, amakhala akuthawa udindo wawo. Ana akakhala ndi njala, akudwala kapena akuchita mantha, sayembekezera kuti bambo awo azilankhulana nawo kudzera mwa anthu ena. Amafuna kuti abambo awo akhale nawo pafupi, awamvetsere komanso awatsimikizire kuti mavuto awo athana nawo.



Izi ndi zomwe anthu a ku Malawi akuyembekezera kwa Pulezidenti Peter Mutharika. Koma, kusowa kwake kawirikawiri pa zochitika zofunika za dziko, kutumiza anthu ena kuti akamuyimire komanso maulendo ake achinsinsi opita ku South Africa, zikupereka chithunzi chakuti Pulezidentiyu akudzipatula ku mavuto amene anthu ake akukumana nawo. Chomvetsa chisoni kwambiri ndi nthawi imene akusowayi.



Advertisements Malawi ikukumana ndi mavuto aakulu azachuma komanso pa moyo wa anthu. Koma pa nthawi imene anthu akufunikira kwambiri utsogoleri wa Pulezidenti, Mutharika akuoneka kuti amakonda kukhala kutali ndi anthu m’malo mokumana nawo ndi kuthana ndi mavuto a dziko.



Kuyambira pamene analowa pa udindo mu October 2025, akuti Mutharika wapita ku South Africa maulendo asanu achinsinsi. Maulendowa abweretsa mafunso ambiri okhudza zinthu zimene amaika patsogolo komanso mmene ndalama za boma zikugwiritsidwira ntchito.



Kunena kuti maulendowa ndi achinsinsi sikutanthauza kuti boma silili ndi udindo wofotokoza ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito pa maulendowo. Chitetezo cha Pulezidenti, ogwira ntchito m’boma, mayendedwe ndi zinthu zina zofunika pa maulendowa zingagwiritse ntchito ndalama za boma. Anthu a ku Malawi ali ndi ufulu wodziwa amene amalipira ndalama zimenezi.



Advertisements N’kupanda ulemu kwa okhometsa misonkho kuyembekezera kuti azingokhala chete pamene boma likulephera kupereka mayankho omveka bwino.



N’zoona kuti Pulezidenti ali ndi ufulu wosunga nkhani zake zachinsinsi. Koma alibe ufulu wothawa kuyankha mafunso a anthu pa nkhani zokhudza udindo wake. Maulendo achinsinsi sayenera kukhala chifukwa choletsera anthu kufunsa mafunso.



Chofunika kwambiri n’chakuti, chifukwa chiyani akupitiriza kupita ku South Africa pamene dziko la Malawi likukumana ndi mavuto aakulu? Kodi palibenso njira ina yabwino imene Pulezidenti angasonyezere kuti amakonda dziko lake kuposa kukhala pafupi ndi anthu ake komanso kuthana ndi mavuto awo?



Advertisements Chomwe chikudetsa nkhawa kwambiri pa kusowa kwa Mutharika ndi kuchuluka kwa zochitika zofunika za dziko zimene wakhala akutumiza anthu ena kuti akamuyimire. Tiyeni tione zitsanzo izi.



Pa chikumbutso cha tsiku la John Chilembwe pa 15 January 2026, nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha ndiyo inayimira Pulezidenti. Pa 3 March 2026, pa chikumbutso cha Tsiku la Ofera Dziko (Martyrs Day), nduna ya zamayendedwe Jappie Mhango ndiyo inamuyimira. Pa mwambo womaliza maphunziro a ophunzira ku University of Malawi pa 27 April 2026, wachiwiri kwa mkulu wa yunivesiteyo, Professor Samson Sajidu, ndiye anatsogolera mwambowo.



Pa mwambo womaliza maphunziro a asilikali a Malawi Defence Force mu May 2026, Pulezidenti, yemwe ndi Mtsogoleri Wamkulu wa Asilikali a Dziko, sanapite yekha. Mofananamo, mwambo womaliza maphunziro a apolisi womwe unachitika mu May 2026 unachitikanso iye kulibe. Ngakhale pa chikumbutso cha Tsiku la Kamuzu pa 14 May 2026, nduna ya zamasewera Alfred Gangata ndiyo inamuyimira.



Pa chiwonetsero cha malonda cha Malawi International Trade Fair cha chaka cha 2026, nduna ya zamalonda Simon Itaye ndiyo inatsogolera mwambowo m’malo mwa Pulezidenti. Pa 25 May 2026, nduna ya zakunja George Chaponda inatsogolera msonkhano wa nduna za boma (Cabinet), ngakhale kuti akuti Wachiwiri Woyamba kwa Pulezidenti Jane Ansah analipo.



Palinso zitsanzo zina. Pa miyambo yomaliza maphunziro a ophunzira ku University of Malawi mu August 2026 komanso ku Kamuzu University of Health Sciences mu October 2026, atsogoleri a mayunivesitewo ndi amene anatsogolera miyamboyo chifukwa Pulezidenti sanapezekepo.



Izi si maphwando wamba. Ndi zochitika zofunika kwambiri m’dziko zokhudza maphunziro, mbiri ya dziko, chitukuko cha chuma, chitetezo komanso mabungwe a boma.



N’zoona kuti kutumiza anthu ena kukagwira ntchito m’malo mwa mtsogoleri ndi mbali ya kayendetsedwe ka boma. Koma zimenezi siziyenera kugwiritsidwa ntchito ngati njira yothawira udindo wa Pulezidenti. Pulezidenti sangapitirize kutumiza anthu ena ku zochitika zofunika zimene zimafuna utsogoleri wake, kenako n’kuyembekezera kuti anthu aziona ngati palibe vuto lililonse.



Ndiye cholinga chosankhira dziko Pulezidenti n’chiyani ngati nduna, wachiwiri kwa Pulezidenti komanso atsogoleri a mabungwe nthawi zonse akuyenera kumuyimira pa zochitika zofunika za dziko?



Anthu a ku Malawi anasankha Mutharika kuti azitsogolera dziko, osati kuti azingokhala pansi n’kumva za zochitika zofunika kudzera mwa anthu amene amamutumiza.



Kusowa kwa mafuta kukuvutitsa mabizinesi komanso anthu wamba. Achinyamata ambiri akungoyendayenda m’misewu chifukwa chosowa ntchito. Kusowa kwa ndalama zakunja kukuvutitsa amalonda amene amaitanitsa katundu kuchokera kunja komanso kusokoneza ntchito zachuma. Umphawi ukupititsa mabanja ambiri m’mavuto aakulu. Kuzima kwa magetsi nthawi zonse kukusokoneza mabizinesi, pamene katangale ukupitiriza kuwononga chuma chimene chikanathandiza kusintha miyoyo ya anthu.



Awa si mavuto ongoganizira. Ndi mavuto amene anthu wamba akukumana nawo tsiku ndi tsiku.



Choncho, bungwe la Public Affairs Committee (PAC) komanso anthu ena amene akuda nkhawa ndi mmene dziko likuyendera, ali ndi chifukwa chomveka chofunira kuti Mutharika alankhule ndi anthu a ku Malawi. Nanga n’chifukwa chiyani anthu ayenera kupempha mobwerezabwereza Pulezidenti wawo kuti alankhule nawo? Kodi ndi zimene anasankha?



Ana akakumana ndi mavuto, amapita kwa bambo awo. Amayembekezera kuti awamvetsere, awafotokozere komanso awatsogolere. Safuna zifukwa zosiyanasiyana kapena malonjezo osatha. Amafuna kutsimikiziridwa kuti pali munthu amene akutenga udindo wothana ndi mavuto awo. Anthu a ku Malawi akuyeneranso kuchitiridwa chimodzimodzi ndi Pulezidenti wawo.



Akufuna kumva zomwe akufuna kuchita pa vuto la kusowa kwa mafuta. Akufuna kufotokozedwa chifukwa chake achinyamata ambiri akupitiriza kusowa ntchito. Akufuna njira zenizeni zothetsera kusowa kwa ndalama zakunja, umphawi wadzaoneni, katangale komanso kusadalirika kwa magetsi.



Akufuna mayankho, osati kukhala chete. Akufuna utsogoleri, osati kutumizidwa kwa anthu ena nthawi zonse. Akufuna zochita, osati Pulezidenti amene amangokhala osawonekera.



Mutharika ayenera kusiya khalidwe lochita ngati kuti mavuto a dziko ndi udindo wa nduna zokha. Udindo waukulu umathera kwa Pulezidenti. Sangapereke kwa anthu ena udindo wake woyankha mafunso ndi kufotokoza zimene boma likuchita.



Mutharika ayenera kuzindikira kuti kukhala Pulezidenti ndi udindo wotumikira anthu, osati mwayi wochita zimene munthu akufuna. Sangasangalale ndi maubwino a udindo wapamwamba kwinaku akuthawa zofuna ndi mafunso a anthu amene amatsogolera. Zofuna za anthu ziyenera kuyankhidwa mwachangu. Sikuti anthu azingomva zimene wolankhulira boma, Shadreck Namalomba, akunena kuti Mutharika adzalankhula ndi dziko akadzakonzeka.



Maulendo asanu achinsinsi opita ku South Africa, kusowa kwake pa zochitika zofunika za dziko komanso kusalankhula ndi anthu mwachindunji nthawi zonse, zapangitsa kuti anthu ambiri aziona ngati Malawi ili ndi Pulezidenti amene kulibe.



Ngati pali zifukwa zomveka zimene zimachititsa kuti asamawonekere pagulu kawirikawiri, anthu a ku Malawi akuyenera kufotokozedwa zoona. Ngati pali mavuto amene akumulepheretsa kugwira ntchito zake za utsogoleri, ndi bwino kuti afotokoze poyera m’malo mosiya dziko likungoganizira.



Anthu sakufuna zinthu zambiri. Akungofuna utsogoleri umene anasankha. Anthu a ku Malawi akuvutika pamene inu simukupezeka pa nthawi imene akukufunani kwambiri. Tulukani ndipo kambiranani ndi anthu a m’dziko lino!



Pulezidenti amene sangathe kukhala limodzi ndi anthu ake pa nthawi imene akuvutika, sayenera kuyembekezera kuti anthuwo azimuyamika zinthu zikadzayamba kuyenda bwino.



Chofunika kwambiri n’chakuti anthu a ku Malawi akufunika Pulezidenti amene amapezeka, amayankha mafunso komanso amakhala wokonzeka kutsogolera dziko.



Zokwanira tsopano ndi kusowa kwa Pulezidenti pa nthawi imene anthu akumufuna! ### Mutharika, Malawi si malo anu enieni, ndipo State House si malo obisalamo



Wolemba: Rick Dzida



Bambo amene amasowa pamene mkazi ndi ana awo akukumana ndi mavuto, amakhala akuthawa udindo wawo. Ana akakhala ndi njala, akudwala kapena akuchita mantha, sayembekezera kuti bambo awo azilankhulana nawo kudzera mwa anthu ena. Amafuna kuti abambo awo akhale nawo pafupi, awamvetsere komanso awatsimikizire kuti mavuto awo athana nawo.



Izi ndi zomwe anthu a ku Malawi akuyembekezera kwa Pulezidenti Peter Mutharika. Koma, kusowa kwake kawirikawiri pa zochitika zofunika za dziko, kutumiza anthu ena kuti akamuyimire komanso maulendo ake achinsinsi opita ku South Africa, zikupereka chithunzi chakuti Pulezidentiyu akudzipatula ku mavuto amene anthu ake akukumana nawo. Chomvetsa chisoni kwambiri ndi nthawi imene akusowayi.



Malawi ikukumana ndi mavuto aakulu azachuma komanso pa moyo wa anthu. Koma pa nthawi imene anthu akufunikira kwambiri utsogoleri wa Pulezidenti, Mutharika akuoneka kuti amakonda kukhala kutali ndi anthu m’malo mokumana nawo ndi kuthana ndi mavuto a dziko.



Kuyambira pamene analowa pa udindo mu October 2025, akuti Mutharika wapita ku South Africa maulendo asanu achinsinsi. Maulendowa abweretsa mafunso ambiri okhudza zinthu zimene amaika patsogolo komanso mmene ndalama za boma zikugwiritsidwira ntchito.



Kunena kuti maulendowa ndi achinsinsi sikutanthauza kuti boma silili ndi udindo wofotokoza ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito pa maulendowo. Chitetezo cha Pulezidenti, ogwira ntchito m’boma, mayendedwe ndi zinthu zina zofunika pa maulendowa zingagwiritse ntchito ndalama za boma. Anthu a ku Malawi ali ndi ufulu wodziwa amene amalipira ndalama zimenezi.



N’kupanda ulemu kwa okhometsa misonkho kuyembekezera kuti azingokhala chete pamene boma likulephera kupereka mayankho omveka bwino.



N’zoona kuti Pulezidenti ali ndi ufulu wosunga nkhani zake zachinsinsi. Koma alibe ufulu wothawa kuyankha mafunso a anthu pa nkhani zokhudza udindo wake. Maulendo achinsinsi sayenera kukhala chifukwa choletsera anthu kufunsa mafunso.



Chofunika kwambiri n’chakuti, chifukwa chiyani akupitiriza kupita ku South Africa pamene dziko la Malawi likukumana ndi mavuto aakulu? Kodi palibenso njira ina yabwino imene Pulezidenti angasonyezere kuti amakonda dziko lake kuposa kukhala pafupi ndi anthu ake komanso kuthana ndi mavuto awo?



Chomwe chikudetsa nkhawa kwambiri pa kusowa kwa Mutharika ndi kuchuluka kwa zochitika zofunika za dziko zimene wakhala akutumiza anthu ena kuti akamuyimire. Tiyeni tione zitsanzo izi.



Pa chikumbutso cha tsiku la John Chilembwe pa 15 January 2026, nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha ndiyo inayimira Pulezidenti. Pa 3 March 2026, pa chikumbutso cha Tsiku la Ofera Dziko (Martyrs Day), nduna ya zamayendedwe Jappie Mhango ndiyo inamuyimira. Pa mwambo womaliza maphunziro a ophunzira ku University of Malawi pa 27 April 2026, wachiwiri kwa mkulu wa yunivesiteyo, Professor Samson Sajidu, ndiye anatsogolera mwambowo.



Pa mwambo womaliza maphunziro a asilikali a Malawi Defence Force mu May 2026, Pulezidenti, yemwe ndi Mtsogoleri Wamkulu wa Asilikali a Dziko, sanapite yekha. Mofananamo, mwambo womaliza maphunziro a apolisi womwe unachitika mu May 2026 unachitikanso iye kulibe. Ngakhale pa chikumbutso cha Tsiku la Kamuzu pa 14 May 2026, nduna ya zamasewera Alfred Gangata ndiyo inamuyimira.



Pa chiwonetsero cha malonda cha Malawi International Trade Fair cha chaka cha 2026, nduna ya zamalonda Simon Itaye ndiyo inatsogolera mwambowo m’malo mwa Pulezidenti. Pa 25 May 2026, nduna ya zakunja George Chaponda inatsogolera msonkhano wa nduna za boma (Cabinet), ngakhale kuti akuti Wachiwiri Woyamba kwa Pulezidenti Jane Ansah analipo.



Palinso zitsanzo zina. Pa miyambo yomaliza maphunziro a ophunzira ku University of Malawi mu August 2026 komanso ku Kamuzu University of Health Sciences mu October 2026, atsogoleri a mayunivesitewo ndi amene anatsogolera miyamboyo chifukwa Pulezidenti sanapezekepo.



Izi si maphwando wamba. Ndi zochitika zofunika kwambiri m’dziko zokhudza maphunziro, mbiri ya dziko, chitukuko cha chuma, chitetezo komanso mabungwe a boma.



N’zoona kuti kutumiza anthu ena kukagwira ntchito m’malo mwa mtsogoleri ndi mbali ya kayendetsedwe ka boma. Koma zimenezi siziyenera kugwiritsidwa ntchito ngati njira yothawira udindo wa Pulezidenti. Pulezidenti sangapitirize kutumiza anthu ena ku zochitika zofunika zimene zimafuna utsogoleri wake, kenako n’kuyembekezera kuti anthu aziona ngati palibe vuto lililonse.



Ndiye cholinga chosankhira dziko Pulezidenti n’chiyani ngati nduna, wachiwiri kwa Pulezidenti komanso atsogoleri a mabungwe nthawi zonse akuyenera kumuyimira pa zochitika zofunika za dziko?



Anthu a ku Malawi anasankha Mutharika kuti azitsogolera dziko, osati kuti azingokhala pansi n’kumva za zochitika zofunika kudzera mwa anthu amene amamutumiza.



Kusowa kwa mafuta kukuvutitsa mabizinesi komanso anthu wamba. Achinyamata ambiri akungoyendayenda m’misewu chifukwa chosowa ntchito. Kusowa kwa ndalama zakunja kukuvutitsa amalonda amene amaitanitsa katundu kuchokera kunja komanso kusokoneza ntchito zachuma. Umphawi ukupititsa mabanja ambiri m’mavuto aakulu. Kuzima kwa magetsi nthawi zonse kukusokoneza mabizinesi, pamene katangale ukupitiriza kuwononga chuma chimene chikanathandiza kusintha miyoyo ya anthu.



Awa si mavuto ongoganizira. Ndi mavuto amene anthu wamba akukumana nawo tsiku ndi tsiku.



Choncho, bungwe la Public Affairs Committee (PAC) komanso anthu ena amene akuda nkhawa ndi mmene dziko likuyendera, ali ndi chifukwa chomveka chofunira kuti Mutharika alankhule ndi anthu a ku Malawi. Nanga n’chifukwa chiyani anthu ayenera kupempha mobwerezabwereza Pulezidenti wawo kuti alankhule nawo? Kodi ndi zimene anasankha?



Ana akakumana ndi mavuto, amapita kwa bambo awo. Amayembekezera kuti awamvetsere, awafotokozere komanso awatsogolere. Safuna zifukwa zosiyanasiyana kapena malonjezo osatha. Amafuna kutsimikiziridwa kuti pali munthu amene akutenga udindo wothana ndi mavuto awo. Anthu a ku Malawi akuyeneranso kuchitiridwa chimodzimodzi ndi Pulezidenti wawo.



Akufuna kumva zomwe akufuna kuchita pa vuto la kusowa kwa mafuta. Akufuna kufotokozedwa chifukwa chake achinyamata ambiri akupitiriza kusowa ntchito. Akufuna njira zenizeni zothetsera kusowa kwa ndalama zakunja, umphawi wadzaoneni, katangale komanso kusadalirika kwa magetsi.



Akufuna mayankho, osati kukhala chete. Akufuna utsogoleri, osati kutumizidwa kwa anthu ena nthawi zonse. Akufuna zochita, osati Pulezidenti amene amangokhala osawonekera.



Mutharika ayenera kusiya khalidwe lochita ngati kuti mavuto a dziko ndi udindo wa nduna zokha. Udindo waukulu umathera kwa Pulezidenti. Sangapereke kwa anthu ena udindo wake woyankha mafunso ndi kufotokoza zimene boma likuchita.



Mutharika ayenera kuzindikira kuti kukhala Pulezidenti ndi udindo wotumikira anthu, osati mwayi wochita zimene munthu akufuna. Sangasangalale ndi maubwino a udindo wapamwamba kwinaku akuthawa zofuna ndi mafunso a anthu amene amatsogolera. Zofuna za anthu ziyenera kuyankhidwa mwachangu. Sikuti anthu azingomva zimene wolankhulira boma, Shadreck Namalomba, akunena kuti Mutharika adzalankhula ndi dziko akadzakonzeka.



Maulendo asanu achinsinsi opita ku South Africa, kusowa kwake pa zochitika zofunika za dziko komanso kusalankhula ndi anthu mwachindunji nthawi zonse, zapangitsa kuti anthu ambiri aziona ngati Malawi ili ndi Pulezidenti amene kulibe.



Ngati pali zifukwa zomveka zimene zimachititsa kuti asamawonekere pagulu kawirikawiri, anthu a ku Malawi akuyenera kufotokozedwa zoona. Ngati pali mavuto amene akumulepheretsa kugwira ntchito zake za utsogoleri, ndi bwino kuti afotokoze poyera m’malo mosiya dziko likungoganizira.



Anthu sakufuna zinthu zambiri. Akungofuna utsogoleri umene anasankha. Anthu a ku Malawi akuvutika pamene inu simukupezeka pa nthawi imene akukufunani kwambiri. Tulukani ndipo kambiranani ndi anthu a m’dziko lino!



Pulezidenti amene sangathe kukhala limodzi ndi anthu ake pa nthawi imene akuvutika, sayenera kuyembekezera kuti anthuwo azimuyamika zinthu zikadzayamba kuyenda bwino.



Chofunika kwambiri n’chakuti anthu a ku Malawi akufunika Pulezidenti amene amapezeka, amayankha mafunso komanso amakhala wokonzeka kutsogolera dziko.