Kuchedwetsa Msonkhano wa Bajeti: Zotsatira Zake kwa Anthu a ku Malawi

Malawi ikukumana ndi mavuto azachuma monga kusowa kwa mafuta, kuchepa kwa ndalama zakunja komanso kukwera kwa mitengo ya zinthu.



Panthawi imeneyi, Purezidenti Peter Mutharika analamula kuti msonkhano wa Nyumba ya Malamulo wokambirana za mmene bajeti yayendera pakati pa chaka uimitsidwe. Msonkhanowu unkayenera kuyamba pa 9 Novembala 2026.



Advertisements Boma lati msonkhanowu waimitsidwa pofuna kusunga ndalama zothandizira anthu amene akhudzidwa ndi El Niño komanso kuthana ndi vuto la mafuta.



Komabe, ganizoli labweretsa mafunso okhudza mmene ndalama za dziko zikugwiritsidwira ntchito.



Kuunika bajeti pakatha miyezi isanu ndi umodzi kumathandiza boma kudziwa ndalama zomwe lalandira, zomwe lagwiritsa ntchito komanso ngati mapulani ake akukwaniritsidwa.



Advertisements Msonkhanowu umapatsanso aphungu mwayi wofunsa mafunso ndi kupempha kusintha kwa bajeti ngati pakufunika.



Kuchedwetsa msonkhanowu kungachedwetse kukambirana za mavuto azachuma komanso mmene angathetsedwere.



Zotsatira Zake kwa Anthu



Advertisements Anthu a ku Malawi akuvutika ndi kukwera kwa mitengo ya zinthu, kusowa kwa mafuta komanso kusowa kwa ndalama zokwanira m’zipatala za boma. Choncho, ndikofunika kuti adziwe mmene ndalama za boma zikugwiritsidwira ntchito.



Kuchedwetsa msonkhanowu kungapangitse anthu kufunsa chifukwa chake waimitsidwira komanso mmene boma lidzaonetsetsera kuti ndalama zikugwiritsidwa ntchito moyenera.



Zomwe Boma Lingachite



Boma lingachite izi kuti anthu azidziwa bwino mmene chuma cha dziko chikuyendetsera:



Choyamba pakufunika kuitana msonkhano wapadera wa Nyumba ya Malamulo kuti akambirane za bajeti ndi mavuto azachuma.



Chachiwiri, pakufuninso kukambirana poyera za ndalama zothandizira anthu amene akhudzidwa ndi El Niño komanso kuonetsetsa kuti ndalamazo zikugwiritsidwa ntchito moyenera.



Chachitatu, Boma lifalitse lipoti la zachuma losonyeza ndalama zakunja zomwe dziko lili nazo, ndalama zogulira mafuta komanso ndalama zina zadzidzidzi.



Nchofunikira kukambirana ndi zipani zotsutsa komanso mabungwe a anthu wamba kuti apeze njira zothetsera mavuto azachuma.

Ndemanga



Ngakhale boma lati kuchedwetsa msonkhanowu cholinga chake ndi kusunga ndalama zothandizira anthu, ndikofunika kuti aphungu apitirize kuunika kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za dziko.



Kufotokoza momveka bwino za chuma cha dziko komanso kuyankha mafunso a aphungu kungathandize anthu kudziwa zomwe boma likuchita komanso kulimbikitsa chikhulupiriro pa kayendetsedwe ka ndalama za dziko.