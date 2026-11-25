Mneneli wa chipani cha MCP, Jessie Kabwila wati malamulo a chipanichi anapanga okha ndipo ndipo ali ndi mphamvu zopangana kuti Lazarus Chakwera adzayimire chipanichi pa chisankho cha 2030.



Kabwila amayankha atafusidwa ngati Chakwera akuloledwa kuyimira chipanichi pomwe otsatira ena chipanichi akutsutsana ndi ganizoli.



Advertisements Iwo ati Lazarus Chakwera anachita zinthu zapamwamba pomwe ankalamulira dziko lino, zomwe a Kabwila akuwona kuti ndiwoyenera pa mpandowu.



“A Chakwera sakuyenera kuyimira mu 2030 ngati angadzagonje chisankho cha mchipani chathu. Ku kongeresi tikangopangana kuti tikudya galu, timadya ndi mutu omwe. Malamulo tinalemba tokha ndipo tili ndi ufulu osankha munthu yemwe angatipambanitse” anatero Kabwila.



Iwo anatchula zinthu ngati magetsi, madzi, mafuta ngati zomwe ati zinkayenda bwino mu nthawi ya a Chakwera, ndipo ati ameneyu ndiye mtsogoleri yemwe a Malawi akufuna.



Advertisements Kabwila anadzudzulaso ulamuliro wa DPP ponena kuti walephera kuyendetsa dziko lino pa nkhani yakusowa kwa mafuta ndi ndalama zakunja.



Iwo ati mmene zafikira zinthu, mtsogoleri wa dziko lino akuyenera kubwera poyera ndikupereka ndondomeko zomwe boma likupanga pofuna kuthana ndi mavuto omwe alipo pano.



Kabwila anatiso nduna yazamphamvu zamagetsi ikuyenera kutula pansi udindo kamba koti sakudziwa kalikonse kokhudzana ndi udindo wake.