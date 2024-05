Mphunzitsi wamkulu wa timu ya Mighty Mukuru wanderers Nsazurwimo Ramadhani wazisiya, watula pansi undindo wake patangotha myezi yosaposa inayi chibweleleni ku timuyi.

Mphunzitsiyu yemwe watsogolera masewelo asanu ndi atatu okha (8) watula pansi udindo wake ku timuyi itagonja kawiri motsagana.

Ramadhani watsimikira Nyumba ina yolemba nkhani kuti watula pansi udindo ndipo anati ngati zotsatila zolongosoka zukanika kubwela mkwabwino kuleka.

“If the table doesn’t serve you anymore what do you do? complete the sentence yes I won’t comment further” anatelo polankhula mchizungu.

Mphunzitsi wamkuluyu wapeleka kalata yake yotula pansi udindo kwa mtsogoleri wa Timu ya Wanderers Dr Thom Mpinganjira.