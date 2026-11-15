Top banner advertisement on Malawi24
Vacancies Jobs
More vacancies

Zionetsero zayima ku Mulanje

Top News
Gulu La Mzika Zokhudzidwa- Malawi24

Zionetsero zomwe mzika zokhudzidwa ku Mulanje zinakonza kuti zichitike la Chiwiri likudzali pa 17 Novembela zalepheleka.

Malinga ndi wapampando wagululi a Oliver Andrys ati ganizoli ladza ponena kuti agwilitsa ntchito njira yokambirana potula madandaulo awo ku boma.

Wapampandoyu wati ganizoli ladza kutsatira pambuyo pa zokambirana ndi anthu onse okhudzidwa m’bomali.

Iye anati anthu onse okhudzidwa agwilizana kuti zionetserozi zisachitike pambuyo powunikira bwino kuti anthu ena amapezerapo mwayi osokoneza mabizinesi, kuba katundu komanso kuyambitsa ziwawa.

Apa bwanamkubwa wabomali a Chriss Nawata ati alirandira bwino ganizoli ndikunena kuti mzika zikuyenera kuti zizigwilitsa ntchito njira yokambirana ndipo zionetsero zizikhala kuti njira zonse zavuta.

Mzikazi zinakonza zionetserozi pa kusakondwa ndi vuto la kusowa kwamafuta ndi kuzimazima kwa magetsi.

Latest vacancies

See all jobs → ✉ Get job alerts by email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement on Malawi24

Vacancies & Opportunities

View all →

Related

Popular News

See this week's top 10 →

Latest News

More latest news →

Discover more from Malawi24

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading