Malawian artists miss out on AFRIMMA awards

Malawian musicians should forget about claiming any of the honours in the African Magazine Music Awards (AFRIMMA) this year having missed out on the nominees’ list.

Nominations were released two days ago and as usual, Nigerian musicians are appearing on most slots. Davido is among the most nominated musicians in this year’s edition from the West African nation.

Last year, one Malawian musician in the name of Zani Challe earned an AFRIMMA nomination in the best new artist slot. On a disappointing note for the country, she failed to claim an accolade in the category.

The awards aim at celebrating African music in the diaspora. This year’s edition will be the 5th and is slated for October in Dallas, United States of America.

Some of the nominees

Best Male West Africa

Wizkid, Tekno, Davido, Kiss Daniel, Mr Eazi – Nigeria – Nigeria Toofan – Togo J Hus – Gambia Sidibe Diabate – Mali Sarkodie, Stonebwoy – Ghana

Best Female West Africa

Tiwa Savage, Simi, Chidinma, Yemi Alade – Nigeria Efya, Ebony, Becca – Ghana Adiouza, Vivien Chidid – Senegal Josey – Ivory Coast

Best Male East Africa

Eddy Kenzo – Uganda Diamond Platnumz – Tanzania Harmonize – Tanzania Ommy Dimpoz – Tanzania Sauti Sol – Kenya Khaligraph Jones – Kenya Ali Kiba – Tanzania Bebe Cool – Uganda Nyashinski – Kenya Juma Jux – Tanzania

Best Female East Africa

Victoria Kimani – Kenya Vanessa Mdee – Tanzania Leyla Kayondo – Uganda Knowles Butera – Rwanda Rema – Uganda Akothee – Kenya Nandy – Tanzania Sheebah Karungi – Uganda Juliana Kanyomozi – Uganda Charly & Nina – Rwanda

Best Male Southern Africa

Tha Dogg – Namibia Nasty C – South Africa Emtee – South Africa Roberto – Zambia Cassper Nyovest- South Africa Tresor- South Africa EXQ – Zimbabwe Jah Prayza – Zimbabwe Shyn – Madagascar Prince Kaybee – South Africa

Best Female Southern Africa

Ammara Brown – Zimbabwe Busiswa – South Africa Shekinah – South Africa Mampi – Zambia Lady Zamar – South Africa Babes Wodumo – South Africa Sally Boss Madam – Namibia Shashl__ – Zimbabwe Ice Queen Cleo – Zambia Bucie – South Africa

Best African Group

Sauti Sol – Kenya Mafikizolo- South Africa Toofan – TogoB26 – Angola Mi Casa – South Africa R2bee’s – Ghana X-Maleya – Cameroon Bracket – Nigeria Navy Kenzo – Tanzania Fancy Gadam – Ghana

Crossing Boundaries With Music Award

J Hus – Gambia /UK Skepta – Nigeria / UK Stormzy – Ghana/UK MHD – Senegal/ France Tobe Nwigwe – Nigeria Brian Soko – Zimbabwe French Montana – Morocco/USA Wale – Nigeria /USA Young Paris – Congo Steff London – Caribbean /UK

Best Gospel

Frank Edwards – Nigeria Gloria Muliro – Kenya Beejay Sax – Nigeria Papa Dennis – Kenya Miguel Buila – Angola Joe Mettle – Ghana Icha Chavons – Congo Willy Paul – Kenya Nikkie Laoye – Nigeria Winnie Mashaba – South Africa

Best Newcomer

Mayorkun – Nigeria Kuami Eugene – Ghana Distruction Boyz- South Africa King Promise – Ghana Tenor –Cameroon Dice Ailes – Nigeria Ykee Benda – Uganda Arrow Boy – Kenya Neru Americano – Angola Afro B – Ivory Coast

Artist of The Year

Davido – (Nigeria) Diamond Platnumz (Tanzania) Fally Ipupa- Congo Wizkid -(Nigeria) Cassper Nyovest -(South Africa) Nasty C -South Africa Flavour – Nigeria Sarkodie – Ghana MHD – Senegal/­Gambia Mafikizolo – South Africa

AFRIMMA Video of The Year

Shatta Wale – El Gringo Fally Ipupa – Mannequin feat Keblack& Naza Falz – This is Nigeria Wizkid – Soco Diamond Platnumz ft Omarion – African Beauty Toofan – Money Runtown – Energy Mayorkun – Cheche Ali Kiba – Mvumo Wa Radi Cassper Nyovest – Ksazobalit

Best Collaboration

Tiwa Savage ft Wizkid – Ma Lo Diamond Platnumz ft Neyo – African Beauty Duncan Mighty x Wizkid – Fake Love Heavy K ft Bucie, Wokwazi – Inde Nasty C ft Runtown – Said Kwesta ft Wale – Spirit Fally Ipupa – Mannequin ft Kebzla & NazaMajor Lazer ft Dj Maphorisa, Ice Prince, Patoranking & Jidenna – Particular Nsoki ft Rayvanny – African Sunrise Dj Spinall ft Wizkid – Nowo

Song of The Year

Wizkid – Soco Big Shaq – Man’s Not Hot Davido – FIA Distruction Boyz – Omunye Diamond Platnumz ft Omarion – African Beauty Afro B – Joanna (Drogba) Nasty C & Runtown – Said Duncan Mighty ft Wizkid – Fake Love Major Lazer & Dj Maphoriza ft Ice Prince, Nasty C, Patoranking & Jidenna – Particular Harmonize ft Diamond Platnumz – Kwangaru

Best African Dancehall/Reggae Act

Stonewbwoy – Ghana Burnaboy – Nigeria Shatta Wale – Ghana Timaya – Nigeria Samini – Ghana Patoranking – Nigeria Winky D – Zimbabwe Yxng Bane – Congo/AngolaWyre – Kenya Takana Zion – Guinea

AFRIMMA ACHIEVERS AWARD

Luol Deng – South Sudan Trevor Noah – South Africa Lupita Nyongo – Kenya Fatma Samoura – Senegal Kamaru Usman – Nigeria Serge Ibaka – Congo Bismack Biyombo – DRC J Mbenga – Congo DRC Nigerian Bobsled Team