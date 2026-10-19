Wanjinga wafa pothawitsa mafuta kwa apolisi
Woyendetsa njinga yamoto yemwe ananyamula zigubu zamafuta a galimoto, wafa atagwa ndikuyaka moto pomwe amathamangitsidwa ndi a polisi.
Malingana ndi yemwe tawona pa tsamba la Facebook, izi zachitika pa Kanengo mu mzinda wa Lilongwe.
Mu kanemayu mukuveka mau a yemwe amajambula ndipo wafotokoza kuti wanjingayu amathawa galimoto yapolisi yomwe imamuthangitsa, koma anakagwera kutchire komwe moto unabuka.
“Pothawa a polisi, wakagwera kutchire ndipo njinga yayaka ndi munthu yemweyo wafera pomwepo,” anatero wojambulayu.
Iye wati a polisi atawona izi sanayime pamalopa angozipo ndipo pomwe anthu amafikapo moto unali utakolera kwambiri.
Izi zikudza pomwe mafuta akhala akuvuta kwambiri m’dziko, zomwe zapangitsa anthu ena kumagulitsa pa msika osavomerezeka.