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Wanjinga wafa pothawitsa mafuta kwa apolisi

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Woyendetsa njinga yamoto yemwe ananyamula zigubu zamafuta a galimoto, wafa atagwa ndikuyaka moto pomwe amathamangitsidwa ndi a polisi.

Malingana ndi yemwe tawona pa tsamba la Facebook, izi zachitika pa Kanengo mu mzinda wa Lilongwe.

Mu kanemayu mukuveka mau a yemwe amajambula ndipo wafotokoza kuti wanjingayu amathawa galimoto yapolisi yomwe imamuthangitsa, koma anakagwera kutchire komwe moto unabuka.

“Pothawa a polisi, wakagwera kutchire ndipo njinga yayaka ndi munthu yemweyo wafera pomwepo,” anatero wojambulayu.

Iye wati a polisi atawona izi sanayime pamalopa angozipo ndipo pomwe anthu amafikapo moto unali utakolera kwambiri.

Izi zikudza pomwe mafuta akhala akuvuta kwambiri m’dziko, zomwe zapangitsa anthu ena kumagulitsa pa msika osavomerezeka.

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