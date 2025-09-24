Bungwe la Malawi Electoral Commission (MEC) tsopano latsimikiza kuti lilengeza zotsatira za chisankho cha m’tsogoleri wa dziko lino lero 2 koloko masana.

Bungweli limayenera kulengeza zotsatirazi Lachiwiri madzulo koma linaimitsa ganizoli ponena kuti likumalizitsa kuwunikira zotsatirazi zomwe zinali zisanalengezedwe.

Koma malinga ndi zomwe ife tapeza, ganizo losintha tsiku lolengeza zisankhozi ladza pomwe nthambi yachitetezo yazofufuzafufuza inalangiza bungweli kuti lidzalengeze zotsatirazi kunja kuli kowala kamba kakuti madera ena ku Lilongwe, anthu ena anakhala tcheru kuti achite ziwawa ngati bungweli lingalengeze kuti apambana ndi a Peter Mutharika a chipani cha Democratic Progressive.

Lero chakumadzulo, m’tsogoleri wa dziko lino a LazarusChakwera, yemwenso ndi m’tsogoleri wa chipani cha Malawi Congress ndipo anapikisana nawo pa zisankhozo, anapita ku khothi kuti akatenge chiletso choletsa bungweli kulengeza zotsatirazi.

Koma tsoka likalimba, umakuotcha ndi mkute wa dzulo, pemphori linakanidwa ndi oweruza Howard Pemba yemwe m’malo mwake, anapereka ufulu kwa a Chakwera kuti athanso kupita ku Khothili kuti akaunikire chabe za malamulo.

Izi zinapereka mwayi ku bungwe la MEC kuti lilengeze zotsatirazi.

Malinga ndi zotsatira zosatsimikizika, a Mutharika akutsogola kwambiri pa mavoti omwe bungwe la MEC lalengeza ndipo akungofunika mavoti 205 000 kuti afikire mlingo wa 50+1 kuti apambaniletu chisankhochi pomwe a Chakwera ali ndi ndime kuti izi zitero.

A Chakwera adatenga udindowu pa 23 June m’chaka cha 2020 kutsatira chigamulo cha Khothi chomwe chidathetsa chisankho cha 2019, ponena kuti sichidayende bwino pomwe a Mutharika adapambana.

Chigamulochi chidakomera a Chakwera ndi a Saulos Chilima a United Transformation Movement omwe adaganiza zopanga mgwirizano kuti agonjetse a Mutharika omwe sadavute koma kuvomera popereka boma kwa a Chakwera.