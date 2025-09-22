M’modzi mwa akaswiri ozukuta ndale ndi kulankhulapo pa nkhani za ndale m’dziko muno George Chaima wati pamene dziko laponya voti, andale ambiri amene amakana kuvomeleza zotsatira za masankho amakhala kuti akufuna kungodzikundikira ulemelero komanso chuma.

A Chaima ati ogonjaa pa masankho nthawi zambiri ndi amene amachita matukutuku kukana zotsatira.

Polankhula pa wayilesi ya Kasupe, a Chaima ati andale ngakhale chilungamo achidziwe kuti agonja pamasankho, amakhalabe ndi makani kuti adzikundikire chuma.

Iwo anawonjezeta kuti mtsogoleri ndi yemwe anthu amusankha, ndipo ati zitavuta zitatani mdziko muno ngakhale mutabwera mneneli kapena kukakamiza, sizingatheke kutembenuza chisankho chomwe mtundu wa dziko wapanga.

Katswiriyu wati ngati okakamira mpando sanapeze chuma chokwanira adikire tsiku lina adzachipeza, ndipo ati andale otelewa asabweletse ma phokoso ndi ziwawa mdziko muno chifukwa choti akufuna udindo mu ndale.

“M”malawi amene wakaponya voti wasankha mtendere, ngati andale mwadzikundikira chuma chifukwa cha ndale idyani chomwecho mwadzikundikiracho” anatsiriza motelo a Chaima.

Dziko la Malawi liri maso kunjira kudikira bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuti lilengeze zotsatira za voti yomwe aMalawi anaponya lachiwiri pa 16 September 2025.

Pakadali pano malinga ndi zotsatira zosatsimikizika chipani cha Democratic Progressive (DPP) motsogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika ndi amene akutsogola, kenako a Lazarus Chakwera a MCP omwe akutsalira kwambiri pa masankhowa ngakhale akulamula pakali pano.

Mu msonkhano wake wa atolankhani lamulungu, chipani cha Malawi Congress MCP motsogozedwa ndi a Vitumbiko Mumba, ati sakukhulupilira kuti akutsalira pa masankhowa pomwe ati Iwo ndi omwe akuyenera kupambana.

Polankhula pa msonkhanopo a Mumba ati azindikira za ma upo amene chipani cha DPP chidakonza kuti chidzitsogola pa masankho.