Zikuwoneka kuti loto la mtsogoleri wa chipani cha Umodzi, Thomas Wezzie Kaumba, lokhala khansala wa dera la Chigwaja ku Blantyre lafera m’mazira pamene zotsatira zosatsimikizika ndi bungwe la Malawi Electoral Commission (MEC) zikusonyeza kuti iwo agonja pa chisankhochi.

A Kaumba akutsalira ndi a Jimmy Pwitiko omwe anayimira chipani cha Democratic Progressive (DPP).

Ndipo poyankhula ndi nyuzipepala ya Nation, a Kaumba avomereza kugonja kwawo ndipo aloza chala chipani cha Malawi Congress (MCP) kuti ndicho chakolezera kuti iwo asapambane.

Malingana ndi a Kaumba, aMalawi ambiri anataya chikhulupiliro ndi chipani cha MCP kamba kolephera kuthana ndi mavuto adzaoneni omwe akuta dziko lino kuphatikizapo njala.

Zadziwikanso kuti kupatula a Kaumba, a Moses Beard omwenso amaimira chipani cha Umodzi pa udindo wa khansala ku Mpemba m’boma la Blantyre nawonso agonja ndipo a Kaumba adandaula kuti chipani cha MCP chawapweteketsa.

“Ifetu anzathuwa tinkawawuza Koma kusamva.Atipweketetsa,” anatero a Kaumba.

Padakalipano, a Kaumba ati chipani cha Umodzi ndi chokonzeka kugwira ntchito ndi mtsogoleri aliyense yemwe angapambane chisankho.

Chipani cha Umodzi chinali china mwa zipani zisanu ndi zinayi (9) zomwe zinapanga mgwirizano otchedwa Tonse pa chisankho cha chibwereza cha mtsogoleri wa dziko lino cha mu chaka cha 2020.

Ngakhale zipani zina zinachoka mu mgwirizano-wu, chipani cha Umodzi chinapitilira kuthandiza chipani cholamula cha MCP.