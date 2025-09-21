M’modzi mwa anthu amene amayankhulapo pa zinthu pa masamba a m’chezo, Joshua Chisa Mbele wati chipani cha Malawi Congress (MCP) chalowa chibwana ndi m’chitidwe omwe akuchita Vitumbiko Mumba yemwe anayenda limodzi ndi a Lazarus Chakwera pa masankho a pa 16 September.

A Chisa Mbele awuza m’tsogoleri wa dziko lino kuti misonkhano ya atolankhani yomwe akumachititsa a Mumba ili ndi kuthekera kosokoneza zinthu kwambiri m’dziko muno kuposa kuchitira ubwino dziko lino.

Polemba pa tsamba lawo la Facebook a Chisambele ati a Mumba adziveka okha kukhala mneneli wa chipanichi ndipo mfundo zina zomwe akutulutsa pa misonkhanoyi ndi zopanda ma umboni okwanila komanso zowoneka za chibwana.

“I don’t know how we got here. This is not the calibre of MCP leadership (sindikudziwa kuti tafika bwanji potelepa, uwuwu si utsogoleri wa MCP omwe uli oyenera), talowetsa chibwana ku chipani” anatelo a Chisambele.

Anthu ambiri masamba a m’chezo popelekera ndemanga awonetsa kukhumudwa kwawo ndi m’chitidwe omwe akuchita a chipani cha MCP potekeseka ndi zotsatira za ma voti omwe bungwe la MEC silidatsimikizire mkomwe.

Mu msonkhano wawo wa lero a Mumba anati akuwona kuti ma voti oponyedwa molakwika (void) akuchuluka kwambiri mu madera amene ali dzipinda dza MCP kulekana ndi dzipinda dza DPP zomwe zikuwonetsa kuti pena pakhota.

Iwo anati momwe chipani chawo chatumikilira amalawi samayenera kugonja pa masankho a chaka chino.

Anthu ena otsatira chipani cha MCP akhala akupempha kuti anthu omwe amapikisana avomeleza kugonja mwa mtendere.

Kutengera ndi zotsatira zosatsimikizika, chipani cha MCP motsogozedwa ndi a Lazarus Chakwera akutsalira kwambiri pa mavoti ndipo maboma ambiri anthu sanawavotele ndipo m’malo mwake akutsogola ndi a Arthur Peter Mutharika a chipani cha DPP.

Polankhula pa msonkhano wa atolankhani usiku wa dzulo wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja anati iwo ndi bungwe lawo adziyendera zomwe malamulo akunena ndipo alola chifuniro cha aMalawi kuti chisapotozedwe mwa njira iliyonse.