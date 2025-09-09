…waopseza kuchotsa ntchito anthu ku NOCMA chisankho chikatha

“Nde kwanga ndikupempha kwainu kuti mundikhululukire kuti izizi ndi nkhondo zomwe ndili kukumenyerani,” uku ndi kudandaula kwa nzika yoyamba ya dziko lino, Lazarus Chakwera pomwe wabwera poyera ndikudandaula kuti madobadoba akumukanditsa ku nkhongo kosayabwa pa vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto.

Poyankhula ku mtundu wa a Malawi lolemba madzulo, Chakwera wati vuto la kusowa kwa mafuta silikukata kamba koti ku bungwe la NOCMA kuli madobadoba ena omwe akudana ndi ndondomeko yogula mafuta kudzera ku boma ndi boma (Government to Government).

“Gawo lachiwiri la mafuta G2G tinakonza kuti afika ku mapeto kwa August kuti mwezi onse uno wa September tikhale ndi mafuta okwanira kuti zisankho ziyende mosavuta.

“Koma chovetsa chisoni anthu ena ku NOCMA anapanga mgwirizano ndi kampani imodzi ya madobadoba omwe program ya G2G sakuifuna basitu kupanga maupo kuti mafuta a G2G amu September aja achedwe kuti iwowo apeze mwayi odya ndalama,” watelo Chakwera.

Ngakhale zili choncho, Chakwera wati boma lake lapeza mafuta ena ongoyembekezera, koma waopseza kuti chisankho chikangotha athana ndi onse omwe akusokoneza ndondomeko ya G2G.

“Komano chomwe ndimafuna mudziwe ndichoti anthu aku NOCMA omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa ndikuwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya mawayi ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komaso kwaine ngati pulezidenti,” watelo Chakwera.

Potsendera kuyankhula kwake, mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha chikhululukilo kuchokera kwa a Malawi. “Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikilitsani m’ma filing station.”