Nzika za mayiko ena zomwe zili mdziko muno ndipo zikupanga mabizinezi ang’onoang’ono, zikuyenera kupeza zina zochita pomwe boma kudzera ku unduna wa zamalonda lalengeza kuti likumalizitsa lamulo loletsa nzika za mayiko enazi kupanga bizinezi komaso kugwira ntchito zina zoyenera aMalawi okhaokha.

Nduna ya za malonda Vitumbiko Mumba yemweso akuyima ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera pa chisankho chikubwerachi, amayankhula izi lachisanu madzulo munzinda wa Blantyre komwe anachititsa nkumano ndi akatswiri pa ntchito zosiyanasiyana.

Mumba anati ndizokhumudwitsa kuti anthu ena obwera akumapanga nawo mabizinezi komaso kugwira ntchito zomwe zimayenera kugwilidwa ndi a Malawi okhaokha, kuwasiya eni nthaka paulova.

“Tikukamba ngakhale malo ometera mpaka munthu wakunja adzipanga bizinezi imeneyi? Mpaka akumatsegula malo odyera mmakwalalamu, ayi zimenezo ayi. Pali ma bizinezi angapo omwe tati awawa akhale a aMalawi okhaokha.

“Mayiko ambiri mu SADC munomo samalaro, mwina ndi Malawi yokha imaloreza anthu akunja kuti azipanga bizinezi iliyonse,” watelo Mumba.

Ndunayi yati lamuloli likayamba kugwira ntchito, lithandiza dziko la Malawi pa nkhani ya kupezeka kwa ndalama zakunja zomwe pano zikusowa, komaso lidzathandiza kukulitsa mabizinezi a aMalawi.

“Anthu ochoka kunja amatumiza phindu la mabizinezi awo ku dziko lawo kwa mabanja awo imene ili forex, nde tikuononga forex pa zinthu za zii zoti titha kuzipewa,” waonjezera Mumba.

Ndunayi yati kufika pano lamuloli limayenera likhale layamba kugwira ntchito koma lachedwa chifukwa undunawu wauzidwa kuti uwonjezereso bizinezi ndi ntchito zina za zokopa alendo ponena kuti, “zikupezeka anthu akunja akupanga bizinezi ya ma rest house, ayi siyirani eni nthaka aMalawi apange zimenezi.”

Pa mkumanowu a Mumba amafotokoza komaso kuyankha mafuso pa zomwe adzachite ngati a Chakwera pamodzi ndi iwo angasankhidwe kutsogolera a Malawi pa chisankho pa 16 September pano.