Mlongogzi wa chipani cha Alliance for Democracy (AFORD) awo wali muchipulikano na chipani cha Democratic Progressive (DPP), Enock Chihana wati pala vipani ivi vya njila mu boma kwamba pa 16 September pano, vizamuwoneseska kuti sukulu za sekondale ziwe zambula kulipira, nachakulata choti mwana waliyonse wawe na mwayi wa masambilo mu charo chino.

Ba Chihana waphala makani agha pa msonkhano wa ndale uwo wanguchitiska pa sukuru ya pulayimale ya Baka mu boma la Karonga.

Iwo wati bana banandi mu charo chino bakutondeka kusanga mwayi wa ma sambiro musukuru za sekondale chifukwa nizakudula chomene. Iwo baphala banthu kuti wazakavotere walogogzi ba vipani vya DPP na AFORD chifukwa ndiwo bananthowa zakumagzila masugzo.

Iwo bangulutigza kunena kuti boma lawo kwamba pa 16 September, lizamupereka ndalama zakukwana 5 billion kwacha mu dela lililonse ilo muli mwimiliri wa mphala la malango (constituency) na chakulata chakulutigza panthazi chitukuko mu madera mwawo.

“Pala tanjila mu boma kwamba pa 16 September, tizamuwunikanso ma layisensi awo boma lilikupereka ku kamakampani ya migodi na chakulata chakuwoneseska kuti ntchito za migodi zikupinduliranso banthu mu boma la karonga,” Chihana.

By Wakisa Myamba